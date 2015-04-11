Украинцы за десять дней сдали в милицию более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данным ДСО, кроме огнестрельного оружия, сдано более 1,3 тыс. единиц спецсредств, почти 82,4 тыс. штук различных боеприпасов к огнестрельному оружию, свыше 119,1 кг взрывчатых веществ, 76 снарядов, 22 мины, 69 гранат и 2 запала.

Читайте такжеВ Житомире СБУ обнаружила тайник с арсеналом оружия

"По состоянию на 10 апреля в органы внутренних дел населением добровольно сдано более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе: 205 - огнестрельного оружия военного назначения; 119 нарезного охотничьего; более 1,5 тысячи гладкоствольного; 154 единицы холодного; 8 - самодельного и 28 единиц другого оружия. Кроме того, гражданами сдано более 1,3 тысячи единиц специальных средств. Среди них: 1117 газовых пистолетов и револьверов; 228 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами", - уточнили в МВД.

В ведомстве отметили, что с начала проведения месячника от уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов (согласно ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)) фактически уволено 152 граждан, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатку в органы внутренних дел.

Больше всего оружия сдано населением в Днепропетровской, Хмельницкой, Черновицкой и Харьковской областях.

Читайте такжеВследствие неосторожного обращения с гранатой двое военных погибли, один ранен

Одновременно 726 единиц добровольно сданного оружия передано на склады вооружения ГУМВД, УМВД Украины для уничтожения, а 146 единиц направлены на реализацию.

В целом во время проведения месячников добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов из неконтролируемого оборота изымается значительное количество опасных предметов и материалов, которые уже не смогут быть использованы с преступной целью, отмечается в сообщении.

В МВД напомнили, что добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и специальные средства в органы внутренних дел Украины можно с 1 по 30 апреля 2015 года.

Граждане, которые добровольно обратятся в милицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.