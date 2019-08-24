Украина ежемесячно теряет более 3 миллиардов гривень из-за «серых» схем на табачном рынке - МВД

Правоохранители заблокировали счета 52 компаний.

В Украине на табачном рынке действует "серая" схема, которая позволяет компаниям не платить часть налогов в госбюджет. А это – 3,2 миллиарда гривен ежемесячно.

Об этом 23 августа шла речь во время коллегии Министерства внутренних дел.

"На сегодня существует две проблемы: первая – это поступления контрабандным путем транзитных сигарет в Украину и перемещение их в Европу, вторая – существование "серых" схем уклонения от уплаты налогов", - отметил заместитель председателя Нацполиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

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Благодаря "серой" схеме игроки табачного рынка уклоняются от уплаты 5% акцизного сбора при реализации табачных изделий. Предприятия, осуществляющие оптовую торговлю табачными изделиями, не отражают в бухгалтерском учете большую часть проданной за наличные продукции. В своих документах отражают номенклатуры других товарных групп, что позволяет уклоняться от уплаты 5% ставки акцизного сбора. В результате работы этой схемы в реальных предприятиях возникает "теневой" оборот денежных средств, а представители "конвертационных центров" за вознаграждение помогают им их легализовать.

Также представители "конвертационных центров" за вознаграждение в размере 2-3% приобретают в реальных предприятий объемы документально сформированных сумм налогового кредита по НДС.

"От такой схемы убытки для государственного бюджета в части непоступления налоговых платежей ежемесячно составляют почти 700 миллионов гривен в части акцизного сбора, а также около 2,5 миллиарда гривен в части НДС", - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Сотрудники Департамента защиты экономики для дальнейшей работы в направлении решения проблемы контрабанды и контрафакта на табачном рынке наложили аресты на счета 52 предприятий (общая сумма свыше 1 млрд грн).

Купранец обратился к министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой о помощи со стороны налоговых органов, чтобы совместным усилиями навести порядок и законность на табачном рынке.