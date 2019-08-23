Два шествия на День Независимости в Киеве: полиция не видит каких-либо рисков

Для обеспечения правопорядка в столице привлекут до 3 тысяч правоохранителей.

В Национальной полиции не видят опасных рисков для проведения в субботу, 24 августа, праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Читайте такжеВ Киеве на Крещатике провели генеральную репетицию Шествия достоинства (фоторепортаж, видео)«Каких-либо рисков мы не видим, чтобы там были, – и по первому мероприятию, где будет президент, и по второму, где будет шествие ветеранов», – сказал Крищенко.

Он отметил, что на шествие ветеранов заявлено 8 тысяч человек.

На вопрос, по оперативной информации, есть ли данные относительно шествия ветеранов, которые могут вызывать озбеспокоенность, Крищенко ответил: «Нет. Мы находимся с ними (организаторами шествия ветеранов – УНИАН) в контакте. В воскресенье уже было совместное совещание в парке Шевченко. Посмотрели, они увидели, как все это будет проходить, мы увидели, как они видят. Полиция обеспечит охрану, проверки»

Кроме того, он добавил, что окончательно вопрос численности полицейских, которые будут привлекаться для охраны безопасности во время мероприятий на День Независимости, будет выясняться.

«Но будет примерно до 3 тысяч вместе с Национальной гвардией. Сколько мы выведем на улицы, окончательно мы будем понимать, когда будем видеть, какими будет мероприятия», – сказал Крищенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы на День Независимости имеют полное право принимать участие в том шествии, в котором хотят.