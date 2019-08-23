Зеленский прокомментировал идею проведения отдельного шествия ветеранов на День Независимости

Глава Украинского государства подчеркнул, что Украина является открытым государством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы на День Независимости имеют полное право участвовать в том шествии, в котором хотят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

«У нас есть День Независимости Украины, и это самое главное, и нет альтернативы этому дню и этому названию - это День Независимости Украины», - заявил он.

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«Мы объединяем Украину? Я думаю, что это самое главное - хотят люди идти (на День Независимости - УНИАН)? Они должны идти, потому что они хотят, это самое главное - у нас открытая страна», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие президент Зеленский и руководство государства.

Также на День Независимости представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение альтернативного Марша защитников Украины.