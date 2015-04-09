СМИ: Молдова не пустила российских журналистов телеканала "Звезда" в Приднестровье

Как пишет DT.UA со ссылкой Rzeczpospolita, Молдова не впустила на свою территорию журналиста Алексея Головка, который работает на телеканале вооруженных сил России "Звезда". Пограничники задержали российскую съемочную группу в аэропорту Кишинева, когда выяснили, что она планирует поехать в самопровозглашенное Приднестровье.

"Мы прилетели в Молдову, чтобы просто из Кишинева поехать автомобилем в Тирасполь. Собирались там снять репортаж об экономической ситуации в Приднестровье, которое переживает изоляцию с начала войны в Украине. Но доехать до Тирасполя мы не смогли", - сказал Головко.

Он добавил, что его не впустили в Молдову из-за "недостатка документов, которые подтверждают цель визита".

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Это не впервые, когда российские пропагандисты не могут попасть на молдавскую территорию. В прошлый раз Кишинев не впустил в страну Дмитрия Киселева и главного редактора редакции новостей телеканала "Россия 1". Им запретили въезд на 5 лет. В ответ МИД России напомнил Молдове об Украине из-за выдворения пропагандистов.

Издание отмечает, что сепаратистская "республика" оказалась вне контроля властей Молдавии в 1990 году из-за вмешательства России. 25 лет назад в сепаратистском регионе проживало 550 тыс. людей. Самопровозглашенную независимость страны не признала ни одна страна мира.