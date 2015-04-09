СМИ: Молдова не пустила российских журналистов телеканала "Звезда" в Приднестровье
Молдова не впустила в Приднестровье российских журналистов пропагандистского канала.
Как пишет DT.UA со ссылкой Rzeczpospolita, Молдова не впустила на свою территорию журналиста Алексея Головка, который работает на телеканале вооруженных сил России "Звезда". Пограничники задержали российскую съемочную группу в аэропорту Кишинева, когда выяснили, что она планирует поехать в самопровозглашенное Приднестровье.
"Мы прилетели в Молдову, чтобы просто из Кишинева поехать автомобилем в Тирасполь. Собирались там снять репортаж об экономической ситуации в Приднестровье, которое переживает изоляцию с начала войны в Украине. Но доехать до Тирасполя мы не смогли", - сказал Головко.
Он добавил, что его не впустили в Молдову из-за "недостатка документов, которые подтверждают цель визита".
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Это не впервые, когда российские пропагандисты не могут попасть на молдавскую территорию. В прошлый раз Кишинев не впустил в страну Дмитрия Киселева и главного редактора редакции новостей телеканала "Россия 1". Им запретили въезд на 5 лет. В ответ МИД России напомнил Молдове об Украине из-за выдворения пропагандистов.
Издание отмечает, что сепаратистская "республика" оказалась вне контроля властей Молдавии в 1990 году из-за вмешательства России. 25 лет назад в сепаратистском регионе проживало 550 тыс. людей. Самопровозглашенную независимость страны не признала ни одна страна мира.