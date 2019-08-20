В «КиевПрайде» анонсировали первый Марш равенства в Харькове

Организаторы обещают не останавливаться «на пути к правовой и равноправной Украине для всех».

В Харькове с 9 по 15 сентября проведут первый Марш равенства «ХарьковПрайд».

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации «КиевПрайд».

Читайте такжеНационалисты собрались в центре города в противовес участникам Марша равенства (фото, видео)«Мы испытываем большую потребность и вдохновение в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения. Так же, как «КиевПрайд» невозможен без всех вас», – говорится в сообщении.

Организаторы призывают своих сторонников максимально распространять информацию о событии и показывать своей поддержкой намерение не останавливаться «на пути к правовой и равноправной Украине для всех».

Напомним, последний Марш равенства в Киеве состоялся 23 июня. По информации Нацполиции, в мероприятии приняли участие до трех тысяч человек.