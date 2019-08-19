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Одни из лидеров: ФСБ посчитала количество украинских заробитчан и студентов в России

16:36, 19 августа 2019
Общество
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Больше всех в Россию на заработки приехало граждан из Узбекистана, а на обучение – из Казахстана / Фото УНИАН

Такие данные опубликованы спецслужбой России, передает РБК.

По количеству заробитчан, въехавших на территорию РФ с начала этого года, Украина заняла третью позицию. Лидером стал Узбекистан (918 тысяч граждан), на втором месте – Таджикистан (523,9 тысяч), Киргизия (265 тысяч), а также Казахстан – 105,3 тысяч заробитчан.

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Кроме того, с начала 2019-го в Российскую Федерацию въехало 13,7 тысяч студентов из Украины. Больше всего на обучение в Россию приехало граждан Казахстана (59,3 тысяч), Китая (21,2 тысяч) и Узбекистана (14 тысяч).

В то же время в издании отмечают, что среди прибывших на работу меньше всего граждан западных стран. В частности, из Германии – 10 тысяч, Турции – 10,2 тысяч, США – 3,7 тысяч, Великобритании – 4,3 тысяч.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства социальной политики Украины, количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составляет 7-9 миллионов человек, причем количество тех, кто на постоянной основе находится за пределами страны, не превышает 3,2 миллиона.

Трудовые мигранты по 2018 год перечислили в Украину 11 млрд долл.

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Теги: #ФСБ РФ#Росія