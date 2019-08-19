Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота РФ

13 августа Херсонский городской суд отказался арестовать судно.

Херсонский апелляционный суд в понедельник, 19 августа, удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщает прокуратура АР Крым в своем Telegram-аккаунте.

«Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне «Мрия». В июне 2015 это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. В результате суд отказался арестовать судно.