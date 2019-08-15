В 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию по четырем предметам

Тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.

В 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам, а не как сейчас по трем.

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Как передает корреспондент УНИАН, о такой перспективе сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«Перспектива 21-го года. Фактически сейчас есть видение следующего: в отличие от 2020-го и в текущем году выпускники, которые будут заканчивать получение полного общего среднего образования в 21-м году, должны будут обязательно пройти государственную итоговую аттестацию не по трем, а по четырем предметам. Два предмета - украинский язык и математика - будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения... И добровольно по двум предметам можно будет выбрать либо историю Украины, либо иностранный язык. И четвертый предмет по выбору абитуриента - из того перечня, который является неизменным уже несколько лет», - сказал Бойко.

Он добавил, что тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.