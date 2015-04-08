СМИ сообщили о новых блокпостах в Крыму, на которых силовики тщательно обыскивают людей (видео)
В крымском поселке Гаспра (Большая Ялта) появился новый блокпост, на котором каждый человек подвергается тщательному обыску.
Об этом сообщает ялтинский активист Сергей Псарев, который разместил в доказательство видео, передают Крым. Реалии.
По его информации, въезжающих и выезжающих на блокпосте тщательно обыскивают.
«На восточном въезде в поселок установлен блокпост, где въезжающие и выезжающие автомобили без суда и следствия, подвергаются унизительному обыску. Все это безусловно привлечет новых туристов и отдыхающих. Добро пожаловать домой товарищи», – написал он.
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На прошлой неделе по всему полуострову силовики соорудили блокпосты на дорогах, на въездах в города и некоторые поселки. Данные действия сопровождались обысками машин и домов.
Как сообщили позже в МВД России на территории Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму в ходе оперативно-стратегических учений «Заслон-2015» отработали вводные по усилению охраны границ и проведению антитеррористических мероприятий. Учения, по информации российского ведомства, продлятся до 10 апреля.