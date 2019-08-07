Один из самых неудобных переходов Киева обустроили долгожданным наземным маршрутом (фотофакт)
В Киеве на углу улиц Константиновской и Нижнего и Верхнего Валов на Подоле заработал долгожданный наземный переход.
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Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой.
До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской, да чтоб еще на нужную сторону.
Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый МАФами длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.
При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.
Отметим, не менее активно киевляне ждут обустройства удобного подземного перехода прямо от метро "Выставочный центр" до ВДНХ. Его городские власти обещают обустроить до 2020 года.