цей матеріал доступний українською

Один из самых неудобных переходов Киева обустроили долгожданным наземным маршрутом (фотофакт)

16:25, 07 августа 2019
Общество
312 0

Читайте такжеМинрегион хочет организовать уличное движение в Украине, как в Европе

Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой. 

До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской, да чтоб еще на нужную сторону. 

Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый МАФами длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.

При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.

Отметим, не менее активно киевляне ждут обустройства удобного подземного перехода прямо от метро "Выставочный центр" до ВДНХ. Его городские власти обещают обустроить до 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#переходыпогода в Киеве