В Чернигове состоялся фестиваль близнецов «День двойной радости» (фоторепортаж)

Фестиваль собрал почти 100 пар местных близнецов разного возраста.

В Чернигове состоялся фестиваль близнецов «День двойной радости».

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия собрались на Аллее Героев, торжественным парадом прошли в Екатерининской церкви, где создали большой семейный круг. Затем вернулись на Аллею Героев, где состоялось награждение участников за креативные образы (ведь каждая семья имела свой образ), а также прошли различные конкурсы, развлечения.

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Праздник «День двойной радости» в Чернигове проводилось уже в третий раз. Его целью является популяризация семейных ценностей, привлечение внимания к семьям с близнецами.

«Мы зарегистрировали 98 пар участников нашего фестиваля, самым младшим было по два месяца, а старшим - 60 лет», - рассказали организаторы мероприятия.

За время проведения «Дня двойной радости» в Чернигове установили уже два рекорда: национальный (самая большая разница между близнецами в возрасте на одном мероприятии) и областной (самое большее количество двойняшек и близнецов на одной локации).