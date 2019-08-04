Правозащитники призвали РФ немедленно предоставить политзаключенному Бекирову «срочную медицинскую помощь и адекватное лечение»

В правозащитной организации заявляют, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch считают, что арестованный в Крыму тяжелобольной Эдем Бекиров нуждается в «срочной медицинской помощи и адекватном лечении».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на правозащитную организацию.

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«Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения», – говорится в сообщении правозащитников.

Старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.

«Он должен находиться в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения», – считает Горбунова.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Бекирова перенаправили из российского суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд.

30 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.

Справка УНИАН. 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня адвокат крымскоатарского активиста Алексей Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".

10 июля ЕСПЧ принял новое решение по делу Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова.

Соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.

16 июля Ладин сообщил, что врачи медико-санитарной части СИЗО не принимают лекарства, переданные Бекирову родственниками.

22 июля стало известно, что Бекиров не встает с постели из-за защемления нерва в позвоночнике.

23 июля Ладин заявил, что "судья" Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в "Красноперекопский районный суд Крыма", который находится в 123 километрах от Симферополя, где сейчас удерживают активиста.

Ладин назвал данное решение абсурдным, а доводы суда несостоятельными, и заявил, что защита уже обжаловала решение. Он также отметил, что вопрос территориальной подсудности в данном случае является принципиальным, так как напрямую угрожает здоровью и жизни Бекирова.