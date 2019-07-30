МинВОТ: питьевой воды в Крыму для населения хватает "с головой"

По словам Юрия Грымчака, ресурсов в Крыму не хватает только для военных нужд оккупантов.

На территории оккупированного Крыма хватает питьевой воды для нужд населения.

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Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает «Прямой».

По его словам, где-то месяц назад идея о том, что подавать воду на Крым, была озвучена в президента. «Это была официально озвученная идея. И здесь надо сказать, что Меджлис со своей стороны, министерство со своей стороны – мы объясняли и говорили, что, смотрите, гуманитарной составляющей водоснабжения на Крым нет», - сказал Гримчак.

Он отметил, что согласно данным, которые были получены, питьевой воды в Крыму для населения хватает "с головой".

«Не хватает для военной базы Российской Федерации, которая там огромная, и для промышленного производства. Но это не является проблемой Украины, а это является проблемой оккупационной власти. Такая же ситуация с электроэнергетикой и такая же ситуация на сегодняшний день и с железнодорожным сообщением», – добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в АР Крым заявил, что позиция относительно непоставок воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым является правильной и верной.