ОБСЕ: на Донбассе разворачивается гуманитарный кризис
15:39, 03 апреля 2015Общество
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В Донецкой и Луганской областях гуманитарная ситуация ухудшается.
REUTERS
Об этом сообщил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив. "Я хочу подчеркнуть вопрос гуманитарного кризиса, который разворачивается просто у нас на глазах в восточной Украине. Наши наблюдатели посетили и отчитывались о все более ухудшающейся обстановке во многих частях Луганской и Донецкой областей", - сказал Майкл Боцюркив.
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Он отметил, что во многих селах разрушены медицинские учреждения, нет лекарств, детям негде учиться. "Нет доступа людей к пенсиям и к другим формам социальной помощи. Это все очень ограничено", - добавил пресс-секретарь.
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