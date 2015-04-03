ОБСЕ: на Донбассе разворачивается гуманитарный кризис

Об этом сообщил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив. "Я хочу подчеркнуть вопрос гуманитарного кризиса, который разворачивается просто у нас на глазах в восточной Украине. Наши наблюдатели посетили и отчитывались о все более ухудшающейся обстановке во многих частях Луганской и Донецкой областей", - сказал Майкл Боцюркив.

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Он отметил, что во многих селах разрушены медицинские учреждения, нет лекарств, детям негде учиться. "Нет доступа людей к пенсиям и к другим формам социальной помощи. Это все очень ограничено", - добавил пресс-секретарь.