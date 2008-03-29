Украина будет гулять целых 9 дней (повтор)

Кабинет министров Украины принял распоряжение о перенесении рабочих дней в апреле 2008 года.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Согласно документу, с целью создания благоприятных условий для празднования 27 апреля – Пасхи, 1 и 2 мая – дней Международной солидарности трудящихся, а также рационального использования рабочего времени правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2008 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни со вторника 29 апреля – на субботу 17 мая, со среды 30 апреля – на субботу 31 мая.

Специальный режим работы банков и их учреждений в отмеченные дни устанавливает Национальный банк.