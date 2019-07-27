Годовщина Скниловской трагедии: во Львове выплатят денежную помощь родственникам погибших

Под Львовом 17 лет назад произошла Скниловская трагедия.

Во Львове из городского бюджета выплатят единовременную денежную помощь родственникам погибших в Скниловской авиакатастрофе, которая произошла 27 июля 2002 года.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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«К 17-й годовщине авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме «Скнилов» 27 июля 2002 года, из бюджета города семьям погибших выплатят материальную помощь. По 2 тысячи гривен получат 58 человек. Общая сумма выплат составит 116 тысяч гривен»,- говорится в сообщении.

Единовременную материальную помощь родственники погибших (жители, которые зарегистрированы во Львове) получат в соответствии с распоряжением городского головы. Эти средства выплатят в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова.

Кроме того, членам семей погибших в Скниловской авиакатастрофе с мая 2019 года установили льготы в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Их тоже будут возмещать из городского бюджета Львова.

Напомним, Скниловская трагедия — авария, которая произошла 17 лет назад во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме «Скнилов» во Львове 27 июля 2002 года. Тогда в результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек (среди них — 28 детей), более 200 человек пострадали. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.

Трагедия произошла из-за нарушения правил пилотирования. Одну из фигур высшего пилотажа летчики начали делать слишком близко к земле. За что, самолет зацепился крылом сначала за дерево, потом за бетонное покрытие аэродрома. И, наконец, несколько раз перевернувшись, упал на людей. Пилоты успели катапультироваться.

По результатам расследования трагедии, полковник Владимир Топонарь, который управлял самолетом, был приговорен к 14-ти годам заключения. Второй пилот полковник Юрий Егоров получил 8 лет. К различным срокам заключения были также осуждены командиры авиационного подразделения и организаторы авиа-шоу.