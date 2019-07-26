Техника и мех убитых животных: пограничники на Волыни обнаружили контрабанду на 3 миллиона гривень (фото, видео)

Украинец пытался ввезти в Украину 54 ноутбука известного бренда и 216 штук мехов ценных пород животных.

Волынские пограничники на пункте пропуска "Ягодин" обнаружили контрабанду на 3 миллиона гривень.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, наш соотечественник пытался ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин" 54 ноутбука известного бренда и 216 штук мехов ценных пород животных.

«Около пяти утра военнослужащие Луцкого отряда остановили микроавтобус Citroen, на котором ехал в Украину наш соотечественник. Во время осмотра автомобиля в багажном отделении пограничники обнаружили контрабандный груз», - говорится в сообщении.

Изъятый товар передали сотрудникам Государственной фискальной службы, его ориентировочная стоимость, по предварительной оценке, достигает 3 миллионов гривень.

Видео ГНСУ

Как сообщал УНИАН, в июне на Закарпатье изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины.