ГАК обжалует в суде решение ВР о досрочных выборах Киевсовета

Депутат Киевского городского совета, лидер Гражданского актива Киева Александр ПАБАТ намерен обратиться в Высший административный суд и обжаловать постановление Верховной Рады о внеочередных выборах в Киеве в части перевыборов депутатов горсовета.

Как сообщает еженедельник “Зеркало недели”, А.ПАБАТ мотивирует свои действия желанием сохранить "доброе имя депутатов блока".

При этом лидер ГАК не исключает, что он обжалует постановление Верховной Рады о внеочередных выборах мэра Киева и Киевсовета в целом.

На вопрос о том, согласовывал ли ГАК свою позицию с Секретариатом Президента, депутат заявил: "С Секретариатом мы ничего не согласовывали, но мне известно, что наши позиции схожи".

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Выборы должны состояться 25 мая.