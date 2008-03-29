Сегодня ночью Украина переходит на ”летнее” время

В ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта, переводом стрелок часов на час вперед Украина перейдет на "летнее" время.

Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. В СССР переход на "летнее" время впервые состоялся в 1917 г., и потом с 1981 г. "летнее" время опять начало регулярно действовать.

"Летним" временами сейчас пользуются свыше 110 государств. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже свыше 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время много государств Азии живут за единым временем, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов. По разным данным, благодаря переходу на зимнее время в целом экономится несколько миллиардов кВт/час. электроэнергии. Между тем в этом году жители США впервые перешли на летнее время на три недели раньше, чем обычно. На зимнее время страна перейдет на неделю позже обычного. Это было сделано с целью экономии запасов топлива и уменьшения выбросов углекислого газа.

По мнению инициаторов этих изменений, более ранний переход на летнее время даст возможность до 2020 г. сэкономить на энергопотреблении 4,4 млрд. дол., а также отказаться от сооружения больше трех мощных электростанций. Кроме того, ожидается, что более ранний переход на летнее время и более поздний переход на зимне поможет защитить окружающую среду, уменьшить преступность и число смертей на дорогах, а также повысить экономическую активность.