Центр по раннему выявлению онкозаболеваний будет построен в Киеве за год

Распоряжением Киевской городской государственной администрации утверждена сметная стоимость строительства Центра по применения ПЭТ-технологии для раннего выявления онкологических заболеваний в объеме 348 млн. 914 тыс. грн.

Текст документу обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Центр будет построен на территории существующей Киевской городской онкологической больницы на улице Верховинной, 69 в Святошинском районе Киева.

Согласно утвержденной документации, предусмотрено что двухэтажное медицинское заведение будет построено на земельном участке площадью около 7 га. Общая площадь помещений Центра будет составлять 4 тыс. 840 кв. м. Утвержден штат медицинского и технического персонала в количестве 71 человек. Рассчитано, что центр будет принимать в среднем 350 посетителей в сутки.

Центр планируется построить за год.