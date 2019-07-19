Во Львове провели акцию «Сажайте цветы, а не людей» в поддержку украинских политзаключенных (фото)

Во Львове акция состоялась впервые.

В Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоялась акция «Сажайте цветы, а не людей», которая имела целью поддержать Олега Сенцова и всех украинских заложников Кремля. Акцию организовала актриса Римма Зюбина.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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«В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России — тогда их было более 70 человек. В Крыму сейчас 56 человек за решеткой за свою веру, мусульманство, из них 55 — крымские татары (данные правозащитной организации „Крымская солидарность“). Всего в России находятся более 100 политзаключенных и 24 украинских моряка», — отмечают организаторы.

Во Львове акция впервые состоялась сегодня, 19 июля, в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Все неравнодушные львовяни могли присоединиться к акции, высадить цветы и показать, что о заложниках помнят каждый день.

Цветы и инструменты для акции предоставили ГП «Боднаровка», ЛКП «Зеленый Львов» и Парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого.