Страна менеджеров и юристов: самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году

В 2019 году абитуриенты подали 36 000 заявок на менеджмент, 50 000 - на право. На математику - 3400, физику - всего 600.

Самые популярные профессии среди абитуриентов в Украине в 2019 году связаны с менеджментом, гуманитарными науками и IT. Точные науки - математика, физика, химия - особым спросом не пользуются.

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Портал Osvita.ua опубликовал промежуточные данные о том, куда хотят поступать украинские выпускники. Данные актуальны на 17 июля 2019 года, они получены из системы «Вступ.Освіта.ua».

Отмечается, что на все специальности отрасли «Управление и администрирование» подано 90 358 заявления. На все специальности отрасли «Информационные технологии» подано 71 894 заявлений. На все специальности отрасли «Право» подано 50 385 заявления.

На гуманитарные науки (филология, история, философия, культурология и т.д.) подано 60 835 заявления.

На математику подано 795 заявления, на прикладную математику - 2664 заявления. На физику и астрономию - 617, химию - 1509 заявлений.

Как сообщал УНИАН, английский язык станет обязательным условием поступления в ВУЗы Украины.