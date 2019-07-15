Английский язык станет обязательным условием поступления в ВУЗы Украины

Одной из основных проблем английского в университетах министр назвала уровень, с которым в вузы попадают абитуриенты — он очень разный.

Министерство образования и науки Украины утвердило Концепцию развития английского языка в университетах. Так, до 2023 года владения иностранным на уровне не менее В1 станет обязательным условием для поступления на бакалавра, В2 – для выпуска.

Как пишет пресс-служба МОН, документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов. Часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний". Также планируется ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата.

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"Из не англоязычных стран Европы Украина по уровню знания английского языка находится на 28 месте из 32. Мы очень теряем из-за этого свой потенциал", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что студент бакалавриата обязательно, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом, обязательным будет уровень В2.

"Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского во время бакалавриата концепция предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин", – говорится в сообщении пресс-службы.

Документом также предусмотрено развитие бесплатных онлайн-курсов для самостоятельного изучения учащимися и студентами иностранного языка. Такой формат, отмечают в ведомстве, поможет будущим абитуриентам.