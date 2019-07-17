Руководство экспертного центра Минздрава нанесло госпредприятию убытков на почти полтора миллиона гривень - СБУ

Глава Минздрава Ульяна Супрун, в свою очередь, заявила, что дело в отношении руководства Центра было сфабриковано.

Правоохранители разоблачили руководство ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» в нанесении материальных убытков госпредприятию на сумму более 1,4 миллиона гривень.

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Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали, что один из руководителей госпредприятия, в нарушение условий договора аренды с бизнес-структурой, разорвал его в одностороннем порядке.

«Коммерсанты обратились в суд, все решения которого должностные лица Государственного экспертного центра игнорировали. В результате суд наложил штрафные санкции на госпредприятие в размере 1,4 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним, руководство Государственного экспертного центра совершило служебную халатность, что привело к неэффективному использованию вверенного имущества, и как следствие причинению материального ущерба предприятию на сумму свыше 1,4 млн грн.

В СБУ отметили, что эти выводы подтверждены ревизией Госаудитслужбы и заключением судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время одному из руководителей госпредприятия объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, на сайте Государственного экспертного центра МЗ Украины накануне объявили о проведении пресс-брифинга "Давление на Государственный экспертный центр МЗ Украины со стороны правоохранительных органов".

Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила в Facebook, что ГБР и СБУ (по инициативе ГПУ) сообщили о подозрении директору Государственного экспертного центра МЗ Украины Татьяна Думенко.

"Они готовы защищать не право и справедливость, а интересы фармацевтической мафии и их финансовые потоки. Как мы и предупреждали вчера — речь идет о полностью сфабрикованное дело", - отметила Супрун.