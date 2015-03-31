На лечении в больницах находятся около 1,5 тысяч бойцов АТО

Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Андрей Верба. "В лечебных учреждениях на сегодняшний день мы имеем возможность разместить одновременно 6 тыс. 100 пациентов", - сказал он.

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"На вчерашний день у нас находились на лечении около 1,5 тыс. раненых", - заявил Андрей Верба.

"В течение последних недель были минимальные безвозвратные санитарные потери (погибшие, пропавшие без вести, взяты в плен или умершие от ран военнослужащие - УНИАН) и уменьшено количество санитарных потерь (раненые бойцы - УНИАН)", - отметил он.

По словам Андрея Вербы, "больше всего санитарных потерь было в июле-августе 2014 года, в декабре 2014 года и в результате событий февраля 2015 года".