Украинцы завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по физике в Израиле

Сборную Украины представляли 5 школьников.

1 серебряную и 3 бронзовые медали завоевали украинские школьники на Международной ученической олимпиаде по физике, которая завершилась сегодня, 15 июля, в Тель-Авиве (Израиль).

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. В соревнованиях приняли участие более 360 участников из 78 стран мира.

Сборную Украины представляли 5 школьников: Роман Губенко, ученик 11 класса естественно-научного лицея № 145 (г. Киев); Кирилл Ковальчук, ученик 11 класса харьковского физико-математического лицея № 27; Анастасия Кутах, ученица 11 класса харьковского физико-математического лицея № 27; Валерия Рогоза, ученица 11 класса лицея № 15 (г. Чернигов); Михаил Цисин, ученик 11 класса Киево-Печерского лицея № 171 «Лидер» (г. Киев).

Соревнования проходили в несколько туров, во время которых конкурсантам предлагали выполнить теоретические и экспериментальные задачи. По результатам оценок жюри призовые места среди украинцев распределились так: Роман Губенко - серебряная медаль; Кирилл Ковальчук, Анастасия Кутах, Михаил Цисин - бронзовые медали.

Еще одну участницу украинской команды, Валерию Рогозу, наградили почетной грамотой олимпиады.