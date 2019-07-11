Парламент принял к сведению отчет ВСК по убийству Гандзюк и нападениях на активистов

Полномочия Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов прекращены, а её отчет будет опубликован в газете «Голос Украины».

Парламент принял к сведению отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №10397 проголосовали 227 народных депутатов из 304, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в связи с обострением ситуации относительно нападений на общественных активистов в Украине, ВСК считает необходимым повторно обратить внимание Кабинета министров, Генеральной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности Украины на необходимость проведения полного и всестороннего расследования с соблюдением законных сроков по фактам нападений на общественных активистов.

Так, депутаты рекомендовали Генпрокуратуре, в частности, ужесточить надзор за соблюдением законности в работе Нацполиции, своевременно реагировать на все случаи нарушений закона и принимать необходимые меры реагирования в случаях невыполнения предписаний прокуроров.

Также ГПУ рекомендуется провести проверку наличия достаточных оснований для изменения квалификации действий исполнителей и организаторов в уголовном производстве по факту убийства Гандзюк.

Кроме того, в отчете Генпрокуратуре рекомендуется провести служебную проверку и привлечь к ответственности виновных в разглашении условий соглашения обвиняемых со следствием (в уголовном производстве по факту убийства Гандзюк).

Министерству внутренних дел рекомендуется, в частности, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины» с целью повышения эффективности служебных расследований для дальнейшего привлечения к ответственности работников Нацполиции, которые ненадлежащим образом выполняют возложенные на них обязанности.

Отчет ВСК планируется направить президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, ГПУ, СБУ, МВД, Нацполиции к сведению, рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования. Генпрокуратура, Служба безопасности, МВД и полиция должны проинформировать парламент по результатам рассмотрения материалов Временной следственной комиссии в двухнедельный срок.

Также постановлением предусматривается заслушать на пленарном заседании ВР генпрокурора, руководство СБУ, МВД и Нацполиции по вопросам расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

В соответствии с постановлением, полномочия Временной следственной комиссии прекращены, а её отчет будет опубликован в газете «Голос Украины».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября Гандзюк умерла.

6 ноября Верховная Рада создала ВСК по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

14 марта председатель Нацполиции Сергей Князев на заседании ВСК заявил, что с 2014 по 2019 год в Украине зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с общественными активистами. По таким сообщениям открыто 144 уголовных производства.

Князев сообщил, что по результатам расследований 25-ти производств в суды направлены обвинительные акты, 18 производств закрыты в связи с отсутствием состава преступления, а 9 переданы по подследственности в подразделения СБУ или прокуратуры.

Он отметил, что таким образом, по состоянию на середину марта следователи Нацполиции расследуют 91 уголовное производство относительно нападений на активистов. В частности, 19 убийств, три факта угрозы убийством, 38 фактов нанесения телесных повреждений и другие.