Ключи и паспорт – первые жители Scandia празднуют новоселье

28 июня 2019 года стало памятной датой не только для каждого украинца, но и для инвесторов первых сданных домов ЖК Scandia. На торжественном мероприятии, посвященном вручению ключей, будущие жители стали почетными «гражданами» нового скандинавского городка. Хорошее настроение, ключи от долгожданной квартиры и паспорт гражданина получили все без исключения гости мероприятия. Так в день Конституции Украины были заложены основы собственной конституции города в городе - ЖК Scandia. Разделять европейские ценности, жить экологично и здорово, гордится своим домом и просто наслаждаться жизнью присягнули все жители ЖК Scandia.

ЖК Scandia - это жилой комплекс комфорт-класса расположенный в экологически чистой зоне на границе соснового леса и Киева всего в 10 минутах от ст. м. Лесная, г. Бровары. Амбициозный проект Scandia согласно генерального плана предусматривает 65 домов на площади 80 га и рассчитан до 2025 года. Главной идеей стала концепция “город в городе” с собственной инфраструктурой (5 детских садов, 2 школы, 8 многоэтажных наземных паркингов, поликлиника, супермаркеты, торговый центр) и уникальной парковой зоной с озером. Застройщик сделал акцент на европейском качестве, простоте и эстетике скандинавского стиля от экстерьера фасадов до внутреннего интерьера домов.

Сдача первых домов была назначена на конец 2017 года, но была сдвинута в связи с изменениями в нормах ДБН, а также удорожанием себестоимости строительства (увеличение стоимости строительных материалов, отток квалифицированной рабочей силы за границу). Бюрократия в органах государственной власти, связанная с подключением коммуникаций, стала препятствием к своевременному исполнению Застройщиком своих обязательств перед инвесторами. "Мы ни на один день не прекращали работу над комплексом, прорабатывая вопросы коммуникаций, подготавливая инженерную инфраструктуру под новые дома предусмотренные проектом". - подчеркнул коммерческий директор ЖК Scandia Осинчук М. В.

Благодаря профессиональному менеджменту и качественной работе сотрудников ЖК Scandia, компании удалось преодолеть все препятствия и сдать в эксплуатацию дома первой очереди весной 2019 года. "ЖК Scandia для нашей команды - это больше нежели очередной строительный проект. Это возможность создать нечто уникальное и неповторимое! Благодаря использованию современных технологий построить целый аутентичный современный европейский город в едином скандинавском стиле и собственной развитой инфраструктурой! Мы гордимся тем, что сделали самое сложное - построили и сдали в эксплуатацию первые дома с коммуникациями. Сегодня мы заложили фундамент для дальнейшей реализации проекта ЖК Scandia. А планы у нас действительно грандиозные". - резюмировал коммерческий директор ЖК Scandia Осинчук М. В.