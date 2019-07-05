День рождения бикини: звериный принт, игривые завязки и купальник для офиса - тренды этого лета (видео)

Даже женщины размера XXL могут позволить себе бикини, убеждают дизайнеры.

За семьдесят лет существования раздельных купальников их дизайнеры пришли к максимальной экономии ткани и вернулись обратно. Сегодня на пике популярности именно сплошные образы и надевать их можно не только на пляж.

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В купальнике в офис - тренд этого лета. Однотонные и яркие можно комбинировать с пиджаком на работу и с юбкой или шортами - на вечеринку.

Дизайнер Дарья перебирает черный, красный, телесный и леопард. Говорит, звериный принт - единственный, который еще сохраняется на мировых подиумах. Лифы с цветочками советует спрятать в шкафы. И достать оттуда сплошные спортивные купальники а-ля бассейн. И советует правильно выбрать купальники для всех типов фигур женщин.

Вера подбирает купальники для нестандартных фигур. Говорит, бикини - это не только для "XS". Игривые завязки, правильный лиф и даже пятьдесят четвертый размер будет выглядеть супер. «Высокие трусики-кюлоты можно выбирать девочкам, которые хотят скрыть свой животик. Уменьшает визуально талию и получается такая Мерлин Монро», - говорит девушка.

Мисс-бикини мир и вселенная Анна признается, между соревнованиями набрала три килограмма, чтобы интенсивнее тренироваться, и сниматься в бикини теперь не любит. Ее бикини весит три килограмма. «На это ушло примерно четыре тысячи камней. Если в нем пойти купаться, то я могу набрать воды и уйти на дно», - шутит спортсменка.

Требования к купальникам на международных соревнованиях строгие - количество ткани регламентировано. С втянутым животом и напряженными мышцами - купальник будет выглядеть еще эффектнее не только на конкурсе.