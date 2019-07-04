Топ-5 фильмов июля: чем удивит кинематограф на экваторе лета (видео)

В июле любителей кинематографа ждет немало интересных и долгожданных премьер.

В разгар жаркого и яркого лета больше всего хочется спрятаться от пылающего солнца и пить прохладный лимонад. Но не забывайте, что кроме прогулок на улицах в кинотеатрах Украины ждет много крутых новинок.

Мы увидим продолжение всем известной истории о супергерое Человеке-пауке, трогательную анимацию-римейк про Короля Льва и потрясающий дуэт актеров Пенелопы Крус и Антонио Бандераса в одном из фильмов.

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«Человек-паук: Далеко от дома» - премьера 4 июля

Фантастический боевик является продолжением фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Эта часть - о приключениях супергероя далеко за пределами США - в солнечной Италии.

«Искусство обмана» - премьера 11 июля

Сравнительно низкобюджетный, но весьма интересный по сюжету фильм. Кинолента получила большую огласку через участие в ней знаменитой американской модели Эмили Ратаковски.

«Король Лев» - премьера 18 июля

Одна из самых ожидаемых анимаций года. Римейк знаменитого мультфильма снова окунет зрителей в забытую историю о Симбе и напомнит детство. Чтобы зритель лучше погрузился в мир африканской саванны, создатели кинокартины комбинировали CGI-графику с "живыми" кадрами.

«Боль и слава» - премьера 18 июля

Кинолента рассказывает историю жизни режиссера Сальвадора Малло, который завершает свою карьеру. Написание сценария к фильму взято из собственной жизни испанского режиссера Педро Альмодовар.

«Соблазнительный, плохой, злой» - премьера 25 июля

В основу сценария легла книга воспоминаний девушки Банде "Фантомный принц: Моя жизнь с Тедом Банди". Фильм рассказывает про настоящего серийного маньяка Теда Банди, которого обвиняли в убийстве 30 женщин.

Как ранее сообщал УНИАН, американская компания Apple сняла новую рекламу беспроводных наушников AirPods в Киеве.