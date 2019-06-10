Знаменитая француженка проведет мастер-класс.

Легендарная актриса Катрин Денев станет специальным гостем Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, знаменитая французская актриса приедет в Одессу в качестве специального гостя в июле текущего года на юбилейный кинофестиваль.

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Актриса получит почетную награду ОМКФ – «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство. Кроме того, в рамках фестиваля зрителям будет представлена мини-ретроспектива трех самых лучших фильмов с участием Денев.

«В рамках Одесского международного кинофестиваля Катрин Денев лично представит мини-ретроспективу фильмов, самых лучших в своей актерской карьере, а также проведет мастер-класс», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Денев, которую называют иконой французского кино, сыграла в более чем 100 фильмах. Первый взлет в карьере актрисы состоялся в романтическом мюзикле «Шербурские зонтики» Жака Деми. Картина известна благодаря музыке Мишеля Леграна.

«Роль юной Женевьевы – нежной, немного легкомысленной, меланхолической девушки из небольшого городка, - открыла Катрин дорогу в мир большого кино. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1964 года. Не обошли фильм вниманием и американцы – «Шербурские зонтики» получили четыре номинации на «Оскар», - заявили в пресс-службе.

В фильмографии актрисы много сложных и необычных ролей. Например, в фильме «Дневная красавица» (1967) режиссера Луиса Бунюэля она сыграла роль замужней женщины, которая отдается мазохистским фантазиям.

В эротическом триллере «Голод» (1983) режиссера Тони Скотта Денев перевоплотилась в женского вампира. В этой ленте она сыграла в тандеме с британским музыкантом, актером Дэвидом Боуи.

Денев дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль: в 1981 году за фильм «Последнее метро» (реж. Франсуа Трюффо), в 1993 – за «Индокитай» (Режис Варнье). Своими разноплановыми ролями в кино Денев зарекомендовала себя как ведущая французская актриса.

Она также снималась во многих американских фильмах, а также в лентах, снятых в других европейских странах.

Как сообщал УНИАН, юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля.

Специальным гостем фестиваля также станет американская актриса Роуз Макгоуэн.