"Социальная справедливость": обеспечение прав детей – гарантия их достойного будущего

С этого учебного года Министерство образования изменило принцип, по которому дети выбирают себе школу.

В Украине нужно отменить принцип, который обязывает школьников выбирать учебное заведение исключительно по месту регистрации. Об этом заявила лидер партии «Социальная справедливость» Алла Шлапак. По словам политика, данный принцип образовательной реформы себя не оправдал. Более того, он нарушает право выбора детей, которые стремятся получить качественное образование. Кроме этого, в такой способ реформа способствует развитию бюрократии и подталкивает к незаконным действиям.

«Как показала практика, благое намерение Министерства образования ввести принцип, по которому школьники должны выбирать учебные заведения по месту регистрации, провалилось. Реализация этого принципа вызывала огромное недовольство как со стороны родителей и учеников, так и со стороны учителей. Фактически у детей отобрали право выбора учиться в том заведении, которое им по душе. Это значит, что талантливый ребенок из бедной семьи не сможет учиться в хорошей школе, поскольку зарегистрирован в другом районе. Это нонсенс. Мы считаем, что такой принцип нарушает право детей на качественное образование, которое гарантировано им Конституцией Украины», – объяснила Алла Шлапак.

По ее словам, новая система уже стала почвой для бюрократической волокиты и незаконных действий. «Сегодня этот принцип заставляет родителей идти на нарушения закона. Для того чтобы их ребенок учился в желаемой школе, родители вынуждены заключать фиктивные договоры об аренде жилья в том районе, где находится учебное заведение. Это сейчас очень типично для крупных городов и столицы», – пояснила лидер «Социальной справедливости».

Напомним, с этого учебного года Министерство образования изменило принцип, по которому дети выбирают себе школу. Так, согласно новым правилам, первоочередное право учиться в школе получают дети, которые проживают в районе расположения учебного заведения. Если остаются места, то их имеют право занять дети учителей, которые проживают в других районах, но работают в данной школе. После этого при наличии мест в школу могут попасть дети из других районов. Но, обычно, на 1-2 места в классе претендуют десятки школьников. Именно это становится основой для коррупции, потому что крайне сложно объективно определить, кто именно при равных обстоятельствах получит вожделенное место в этой школе. В таких случаях предлагают проводить жеребьевку.

Именно из-за необходимости обеспечить украинским детям их законное право на качественное образование партия «Социальная справедливость» настаивает на отмене данного принципа.