«Укрлендфарминг» выделил 200 тысяч гривен на уличное освещение в Полтавской области

Улица не имела освещения более 30 лет.

Агрохолдинг «Укрлендфарминг», владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк, выделил 200 тысяч гривен на уличное освещение в селе Погребы Глобинского района Полтавской области. Всего в селе 2300 жителей. На улице Мамки, где устанавливают фонари, проживает около 480 человек. Улица не имела освещения более 30 лет.

«Мы всегда прислушиваемся к потребностям общин, - рассказал Юрий Щербак, директор предприятия «Райз-Схид», которое входит в группу компаний «Укрлендфарминг» и работает на территории трех областей Украины. - И на этот раз решили принять участие в совместном проекте по освещению улицы протяженностью 3,5 км в селе Погребы Глобинского района Полтавской области. Наше предприятие выделило на освещение 200 тысяч гривен. Эта сумма позволит установить фонари на расстоянии около километра. Сейчас для них уже построены столбы».

«Укрлендфарминг», один из лидеров аграрной отрасли Украины, уделяет значительное внимание инфраструктурным проблемам в каждой из 22 областей, где работают его предприятия. Систематически осуществляется ремонт дорог, настройки и строительство водопроводов, автобусных остановок, ремонты школ и детских садов тому подобное. Социально-экономическое развитие общин, на территории которых размещены мощности холдинга, забота о благоустройстве населенных пунктов и роста благосостояния местных жителей является приоритетным направлением социальной деятельности группы компаний «Укрлендфарминг».