Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил из-под стражи двух обвиняемых

Обвиняемые будут находиться под домашним арестом.

Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест двух из пяти обвиняемых в исполнении жестокого убийства журналиста Василия Сергиенко в апреле 2014 года.

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая.

"Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийстве Василия Сергиенко - Виктора Горбенко и Романа Недибалюка - только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс. Активисты собираются блокировать суд", – написала она в Facebook.

Перед заседанием местные активисты и журналисты провели на входе возле Городищенского суда акцию протеста с требованием наказать как исполнителей, так и заказчика убийства Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года в дежурную часть Корсунь-Шевченковского райотдела милиции обратилась мать 48-летнего журналиста с заявлением о том, что неизвестные лица с применением физической силы посадили ее сына в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

5 апреля тело Сергиенко со следами пыток, с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках было найдено закопанным в землю в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

11 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве журналиста. На то время трое подозреваемых в преступлении уже были на скамье подсудимых.

16 мая 2017 года был задержан организатор похищения и убийства журналиста.