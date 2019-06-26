Запутались в парашюте и утонули: в Крыму ужасной смертью погибли два оккупанта

Оккупанты приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.

В оккупированном Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом погибли два «контрактника» воздушно-десантных войск РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа России.

Читайте такжеВ российском Пятигорске детсадовцев вывели маршировать на военном параде (фото)

«26 июня 2019 года в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из "воинских частей ВДВ", дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», – сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, добавили в Минобороны России.