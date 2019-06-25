Бизнесмена Амирханяна задержали по подозрению в финансировании подготовки свержения конституционного строя

По данным следствия, подозреваемый перечислил более четырех миллионов российских рублей на счета «таможенных органов» оккупационной власти Крыма.

Служба безопасности Украины задержала скандального бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя. Он также подозревается в причастности к ряду прочих преступлений.

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Как сообщает пресс-служба СБ, задержание состоялось 19 июня.

«Следователями СБУ задержан гражданин Украины Амирханян Араик Хачикович по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Утверждается, что в дальнейшем была установлена причастность задержанного к прочим преступлениям, в том числе совмещенным с насилием над потерпевшими.

Суд выбрал Амирханяну меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники установили, что злоумышленник, через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более четырех миллионов российских рублей на счета так называемых «таможенных» органов оккупационной власти Крыма.

В то же время он, находясь в сговоре с чиновниками АМКУ, совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривень.

В апреле СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что Амирханян вместе с «титушками» ворвался в офис Автодора в Одессе и был задержан. Кроме того, с 2017 года его якобы разыскивали в деле об умышленных телесных повреждениях.