Минфин предлагает расширить доступ ревизоров к банковской тайне

Министерство финансов Украины предлагает предоставить Государственной контрольно-ревизионной службе право на получение информации, содержащей банковскую тайну.

Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, одобрил на своем заседании в среду Кабинет министров Украины, сообщается на сайте министерства.

«Документ разработан с целью предотвращения неэффективного использования бюджетных средств, государственного и коммунального имущества и усиления ответственности за незаконное, нецелевое использование бюджетных средств», – отмечается в сообщении министерства.

В частности, в законопроекте установлен четкий перечень бюджетных нарушений и нарушений законодательства по финансовым вопросам с одновременным увеличением размера административного взыскания и срока его применения за совершенные нарушения, введена административная ответственность за неправомерное использование коммунального имущества.

Кроме того законопроектом предлагается усилить ответственность государственных менеджеров за использованием бюджетных средств.

Также в документе установлена обязанность субъектов хозяйствования государственного сектора экономики получать согласование соответствующих органов государственной власти на участие в управлении или на создание других субъектов хозяйствования.