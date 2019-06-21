В Киеве из-за Марша равенства изменят движение общественный транспорт и маршрутки

Также с 18:00 22 июня и до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная».

С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт и некоторые маршрутные такси Киева изменят движение в связи с перекрытием полицией дорожного движения на ряде улиц из-за проведения Марша равенства.

Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

Читайте такжеТянучки в центре и "ад" на Академгородке: Киев с утра сковали многочисленные пробки (карта)

Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;

автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона «Динамо» им. Лобановского;

автобусов маршрута № 118 от ст. м. «Черниговская» до ст. м. «Дворец Спорта».

Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение маршруток:

№ 189 от ул. Чернобыльской до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-ру Т. Шевченко);

№ 231 от ул. Кадетский Гай до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

№ 429 от ул. Тулузы до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

№ 433 от ул. Жолудева до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

№ 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная - ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) - далее по собственной схеме;

№ 575 от ул. Сергея Данченко до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича).

Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная».

С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метро «Театральная» ( будет работать в режиме пересадочного узла).

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Киеве состоится Марш равенства. Власти призывают киевлян и гостей столицы поддержать приоритеты европейского развития и показать, что в Киеве нет места для дискриминации.