Спасатели за неделю доставили на Донбасс свыше 100 тонн гуманитарной помощи
Спасатели на прошлой неделе доставили на Донбасс почти 100 тонн продуктов питания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сообщила сегодня на брифинге в Киеве.
По ее словам, спасатели ГСЧС совместно с местными органами исполнительной власти, волонтерами и международными организациями доставляют гуманитарную помощь на восток Украины. Это не только продукты питания, но и средства гигиены, предметы первой необходимости, а также строительные материалы, которые крайне необходимы для восстановления населенных пунктов.
Читайте такжеДоставке гуманитарной помощи ООН на Донбасс препятствуют заминированные дороги«За прошедшую неделю в Донецкой и Луганской области спасатели доставили и разгрузили почти 100 тонн продуктов питания и средств гигиены, в том числе 400 продуктовых наборов, более 10 тонн технической и питьевой воды, 50 тонн строительных материалов», - отметила Быстрая.