В Минобороны разработали методичку для борьбы с пьянством в армии

Текст методички оборонное ведомство обнародовало на официальной странице в Facebook.

«Злоупотребление спиртными напитками является причиной значительного числа событий, преступлений, случаев травматизма, вывода из строя вооружения и военной техники, грубых нарушений воинской дисциплины. Пристрастие к алкоголю, как правило, влечет за собой крайне негативные последствия не только для самих военнослужащих, но и их семей, сослуживцев, ведет к ухудшению морально-психологического климата в воинских коллективах. Поэтому профилактика и искоренение этого негативного явления является крайне важной и актуальной задачей Вооруженных Сил Украины, особенно в условиях ведения боевых действий», - говорится в тексте методички.

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Отмечается, что выполнение обязанностей по службе в состоянии алкогольного опьянения является грубым дисциплинарным проступком и реагирование на такие факты должно быть немедленным, строгим и принципиальным.

В методичке также описаны основные причины злоупотребления алкоголем военными и пути профилактики данного явления.