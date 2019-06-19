Как лечить автохамство и отучить ездить по пешеходным мостам

Киевляне возмутились поведением двух водителей, один из которых на автомобиле, другой – на мотоцикле, выехали на новый пешеходный мост в Киеве, часть которого выполнения из стекла. Такая реакция общественности вполне понятна: это и есть примеры проявления автохамства.

Ведь машина – это продолжение человека. И то, как человек ведет себя на дороге, управляя автомобилем, является отражением его нравственных качеств. Будучи и пешеходом, и водителем, мы всегда остаемся собой.

Но эти два инцидента вызвали резонанс еще и потому, что сам мост был недавно открыт, и к нему интерес по-прежнему велик. Однако подобные случаи – не исключение. На самом деле, масса водителей ежедневно нарушают правила дорожного движения, проезжая по пешеходным зонам или паркуясь в них. Причем происходит это так часто, что на это практически не обращают внимания.

Подобные нарушения ПДД – это лишь вершина «айсберга» большой и разноплановой проблемы. Если говорить очень широко, то с транспортной культурой в Украине – беда. А «лечится» это долго и сложно, поскольку, чтобы свести к минимум подобные инциденты, потребуется решить целый комплекс вопросов, которыми государство, к сожалению, не занимается.

Следует отметить, что за последние пару лет правительство предпринимало шаги в правильном направлении. В частности, из госбюджета были выделены серьезные суммы денег на повышение безопасности дорожного движения, была принята соответствующая стратегия и программа, а также был создан координационный совет, возглавляемый премьер-министром.

Но эти два инцидента вызвали резонанс еще и потому, что сам мост был недавно открыт, и к нему интерес по-прежнему велик

Безусловно, это – три абсолютно правильных шага, которые можно только приветствовать. Но проблема в том, что все это – лишь формальность. Поскольку не создано совершенно никакой системы контроля над тем, как используются эти деньги и на что, а управляют этими средствами люди, которых уж точно не назовешь профессионалами, понимающими, как повысить безопасность дорожного движения в Украине. В частности, я говорю о министре инфраструктуры Омеляне. В итоге, даже те деньги, которые государство уже выделило, не могут эффективно использоваться, потому что попросту нет понимания того, что и в какой очередности нужно делать. Например, одним из последних решений Мининфраструктуры выделило 200 миллионов гривен на покупку светоотражающих жилетов для школьников. Но в этом совершенно нет смысла!

Так что все подобные случаи нарушения ПДД и попросту автохамства являются следствием абсолютно неэффективного использования государственных средств и полное отсутствие мониторинга проектов.

Если же говорить персонально об этих двух водителях, которые выехали на своих транспортных средствах на хрупкий пешеходный мост, то их уж точно не назовешь умными людьми. Недавно беседовал со специалистом в области мостостроения, говорили о мосте, и он сказал такую фразу: «На этот пешеходный мост я никогда не пойду со своей семьей, потому что знаю и понимаю, как он построен, потому что вижу, насколько тонкие там конструкции, и насколько это может быть опасно». Если это сооружение не назовешь безопасным для пешеходов, то что уж говорить, когда на этот хрупкий мост поехал мотоцикл и автомобиль…

Действа этих двух водителей – результат бесконтрольности и безнаказанности.

Чтобы дисциплинировать водителей, дабы впредь не повторились подобные заезды на киевский пешеходный мост, нужен комплекс мер: и дополнительные знаки, запрещающие въезд, и камеры видеофиксации, и дополнительные серьезные штрафы за нарушения требования знаков и т.д. Но – на уровне Кабмина к подобным проблемам нет интереса.

Вообще, Кабинет министров занимается проблемой безопасности дорожного движения чисто формально. Меня не перестает удивлять вопрос: почему, когда украинцы массово гибнут в ДТП на дорогах, это не волнует премьер-министра? Если это не интересно главе правительства, то и людям будет совершенно безразлично, как вести себя на дороге. Почему Кличко это не интересно, он же – мэр, и это его вотчина, под ним масса служб, которые могли бы решать проблему массовых бесконтрольных парковок под знаком «Остановка запрещена» по всей столице? Почему мэр Киева не распорядился упредить подобные случаи?

Все упирается лишь в наличие политической воли. Вернее, в ее отсутствие.

Инциденты на стеклянном мосту – это частные случаи, но они вытекают из общего подхода. Не зря говорят, что власть отражает народ, а народ отражает власть. Ведь, судя по словам экспертов, этот мост построили не совсем по правилам. В частности, стекла поставлены недостаточно прочные, чем требовалось бы для такой конструкции. При этом вбухали в возведение этого сооружения огромные деньги.

Чтобы дисциплинировать водителей, дабы впредь не повторились подобные заезды на киевский пешеходный мост, нужен комплекс мер: и дополнительные знаки, запрещающие въезд, и камеры видеофиксации, и дополнительные серьезные штрафы за нарушения требования знаков и т.д

Народ видит пренебрежительно отношение власти, в том числе, при строительстве таких объектов, и думает – почему бы и ему не «похихикать», заехав на пешеходный мост?.. Ведь, к слову, парковка возле этого моста изначально должна была быть продумана, а ее нет.

Прискорбно признавать, но все это – тренды в Украине.

Например, сегодня в Голландии самый низкий показатель смертности на дорогах. В этой стране вопросами безопасности дорожного движения занялись тогда, когда люди вышли на демонстрации, возмутившись ситуацией на дорогах, количеством ДТП и смертей. И проблема была решена успешно. Во Франции толчком для повышения уровня безопасности на дорогах послужила другая ситуация: когда в ДТП погибло пять полицейских, тогдашний президент Жак Ширак ужаснулся: как это так, что во Франции едва ли не самые опасные в Европе дороги! И он начал процесс сверху и тоже успешно решил проблему.

Как видим, либо власть должна сама заняться этим вопросом, либо ее заставит это сделать общество. В Украине же пока данной проблемой не обеспокоена ни власть, ни общество. А если не заниматься решением проблемы, то ситуация превращается в неуправляемый хаос. Потому на дорогах у нас каждый день погибает и травмируется большое количество людей. Каждое утро в Украине начинается со сводок с фронта: один человек погиб, два ранены и т.д. Но на украинских дорогах ежедневно погибает 20 человек, а раненых – около ста! И ситуация только ухудшается. Почему-то и власть, и общество у нас привыкли к такому положению дел и такому количеству жертв. К войне на Донбассе мы не можем привыкнуть, а к этому – привыкли. Хотя, на самом деле, то, что происходит на украинских дорогах, судя по уровню смертности от ДТП – это вторая война. И эта вторая война приносит больше жертв, чем российская агрессия на Донбассе.

Михаил Бе́рлин, член наблюдательного совета Института безопасности дорожного движения