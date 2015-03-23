Цена на хлеб завышена от двух до трех раз - эксперимент

Антимонопольный комитет начал расследовать внезапное повышение цены на контролируемый государством социальный сорт хлеба, результатов еще нет. Журналисты тем временем провели собственную разведку, разобрав батон на составляющие, и обнаружили, что цены на хлеб все-таки завышены, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

"Батон в Киеве можно купить за 7 гривень - производители оправдываются, что такая цена образуется за счет сырья, на которую приходится почти 48%, на расходы за сбыт - еще 27%, заработная плата работникам забирает 5% хлеба, а общепроизводственные и административные расходы - это еще 15%, а на топливо и электроэнергию - 5%", - пишет издание.

Но по результатам эксперимента, стоимость киевского батона завышена вдвое.

При этом рекордсменами подорожания являются Львовская и Закарпатская области, где социальный хлеб, то есть то, что готовится из простых ингредиентов, может стоить до 14 гривень. На третьем месте Черкасская область, где за хлеб просят 10 гривень. В Чернигове, Харькове и Житомире розничная цена на главный продукт не опускается ниже 8,5 гривень. В Киеве средняя цена хлеба - 8 гривень 21 копейка.

Читайте такжеКрупнейший производитель социального хлеба на Хмельнитчине повысил отпускные цены на 20%Производители объясняют, что закупают муку по рыночной, то есть мировой, цене, которая регулярно колеблется, плюс удорожание энергоносителей, бензина и скачки курса, что прямо влияет на конечную цену буханки.

Чтобы выяснить, сколько на самом деле стоит хлеб, журналисты решили его испечь сами с помощью шеф-повара одного из киевских ресторанов. Шеф Макс утверждает, что качественный и вкусный хлеб, на голову выше социального, можно испечь за минимальные деньги. Был использовано рецепт, очень близок к социальной - то есть такого, который потребляет 50% украинцев - мука, соль, дрожжи сухие, сахар и масло.

"Мы потратили на это 6 гривень, но здесь два батона в одном, потому что выход этого батона - это где-то килограмм", - пояснил Максим.

И это без учета того, что для своего хлеба он использовал дорогие продукты высшего сорта, потому что социальный хлеб это мука второго сорта, маргарин вместо масла, химические подсластители вместо сахара и малополезные разрыхлители, чтобы он имел товарный вид.

К чему приведет расследование Антимонопольного комитета, пока неизвестно, но журналисты выяснили, что 6 гривень за 1 килограмм свежевыпеченного домашнего хлеба - это вдвое, а часто и в три раза дешевле, по сравнению с ценой на хлеб в некоторых регионах.

При этом стоит также учитывать, что изготовлена вручную единица товара стоит дороже массового фабричного продукта.