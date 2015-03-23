Цена на хлеб завышена от двух до трех раз - эксперимент
Журналисты провели собственный эксперимент по изготовлению хлеба, чтобы выяснить, насколько обоснованной является нынешняя цена.
Антимонопольный комитет начал расследовать внезапное повышение цены на контролируемый государством социальный сорт хлеба, результатов еще нет. Журналисты тем временем провели собственную разведку, разобрав батон на составляющие, и обнаружили, что цены на хлеб все-таки завышены, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
"Батон в Киеве можно купить за 7 гривень - производители оправдываются, что такая цена образуется за счет сырья, на которую приходится почти 48%, на расходы за сбыт - еще 27%, заработная плата работникам забирает 5% хлеба, а общепроизводственные и административные расходы - это еще 15%, а на топливо и электроэнергию - 5%", - пишет издание.
Но по результатам эксперимента, стоимость киевского батона завышена вдвое.
При этом рекордсменами подорожания являются Львовская и Закарпатская области, где социальный хлеб, то есть то, что готовится из простых ингредиентов, может стоить до 14 гривень. На третьем месте Черкасская область, где за хлеб просят 10 гривень. В Чернигове, Харькове и Житомире розничная цена на главный продукт не опускается ниже 8,5 гривень. В Киеве средняя цена хлеба - 8 гривень 21 копейка.
Читайте такжеКрупнейший производитель социального хлеба на Хмельнитчине повысил отпускные цены на 20%Производители объясняют, что закупают муку по рыночной, то есть мировой, цене, которая регулярно колеблется, плюс удорожание энергоносителей, бензина и скачки курса, что прямо влияет на конечную цену буханки.
Чтобы выяснить, сколько на самом деле стоит хлеб, журналисты решили его испечь сами с помощью шеф-повара одного из киевских ресторанов. Шеф Макс утверждает, что качественный и вкусный хлеб, на голову выше социального, можно испечь за минимальные деньги. Был использовано рецепт, очень близок к социальной - то есть такого, который потребляет 50% украинцев - мука, соль, дрожжи сухие, сахар и масло.
"Мы потратили на это 6 гривень, но здесь два батона в одном, потому что выход этого батона - это где-то килограмм", - пояснил Максим.
И это без учета того, что для своего хлеба он использовал дорогие продукты высшего сорта, потому что социальный хлеб это мука второго сорта, маргарин вместо масла, химические подсластители вместо сахара и малополезные разрыхлители, чтобы он имел товарный вид.
К чему приведет расследование Антимонопольного комитета, пока неизвестно, но журналисты выяснили, что 6 гривень за 1 килограмм свежевыпеченного домашнего хлеба - это вдвое, а часто и в три раза дешевле, по сравнению с ценой на хлеб в некоторых регионах.
При этом стоит также учитывать, что изготовлена вручную единица товара стоит дороже массового фабричного продукта.