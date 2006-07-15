От побоев, нанесенных бывшим боксером, скончался его знакомый

В Керченской больнице от многочисленных побоев, полученных во время драки от своего знакомого бывшего боксера, скончался мужчина средних лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

По информации ЦОС, во время распития водки между знакомыми завязалась драка, в ходе которой от нанесенного профессионального удара, силу которого пьяный нападавший боксер рассчитать не смог, потерпевший упал, "ударившись головой с такой силой, что временно потерял сознание". На шум драки из спальни вышел хозяин квартиры, который вместе с боксером вывели избитого керчанина на лестничную площадку, где и оставили его в полуобморочном беспомощном состоянии. Соседи обнаружили в подъезде мужчину с многочисленными телесными повреждениями и вызвали "скорую помощь", которая отвезла мужчину в больницу, где ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, внутримозговое кровоизлияние, кома, ушибленные раны нижней и верхней губы. В больнице от полученных побоев керчанин скончался.