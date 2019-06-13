Российские автоматчики оцепили рынок в оккупированном Симферополе (фото, видео)

У входа на рынок стоит «автозак», очевидцы сообщают о задержанных.

Российские силовики в масках и с автоматами оцепили рынок «Привоз» в Симферополе. Все входы на рынок перекрыты, у людей «неславянской внешности» проверяют документы.

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Как сообщает корреспондент «Крым.Реалии» со ссылкой на очевидцев, силовики пришли на рынок утром. Среди них – сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит «автозак». Покупателей не пускают.

Активист Шакир Шакиров сообщает в Facebook о задержанных.

Официальной информации от подконтрольных РФ силовых структур Крыма по этому поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров.

После этого в доме его сына Ризы Омерова, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

Им инкриминируют участие или организацию запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Так называемые "суды" в оккупированном Крыму решили арестовать до 5 августа всех крымских татар, задержанных 10 июня.