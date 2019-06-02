Супрун о продолжение медицинской реформы: Следующий год будет немного шоковым

По словам Супрун, Минздрав постепенно организует процесс, чтобы больницы, которые оказывают больше помощи, получили больше денег.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что следующий год в рамках медицинской реформы, когда она коснется профильных врачей, будет "немного шоковым".

Об этом она сказала в интервью журналу "Новое время".

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"Следующий год будет переходной и, разумеется, немного шоковый, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию», - отметила Супрун.

По ее словам, осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, определяющий пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья.

После этого, утверждает Супрун, больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбою здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", - пояснила Супрун.

Кроме того, добавила и.о. главы Минздрава, советские требования к больницам изменятся на более современные. Расчет, в частности, будет базироваться на том, какие требования должна удовлетворять больница, чтобы качественно оказывать услугу.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о намерении оставаться и работать в Украине, даже если после завершения выборов не будет дальше работать на своей должности.