С танцами и отжиманиями в фонтанах: киевские школьники празднуют Последний звонок (фоторепортаж)

В этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева проходит в пятницу, 31 мая.

Сегодня, 31 мая, киевские школьники и учителя празднуют Последний звонок.

В этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева проходит в пятницу, 31 мая. Об этом пишет "Радио Киев".

"Изменения графика в школах в этом году не предусматриваются. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к обучению традиционно 1 сентября", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

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Форму и время проведения праздника Последнего звонка определяют учреждения образования самостоятельно.

Напомним, что выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатые классы – государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая до 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.