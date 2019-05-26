Появились зрелищные фото нового пешеходного моста в Киеве

Длина мостового перехода – почти 212 метров, построен из бетона и стекла.

В Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. УНИАН предлагает вам посмотреть зрелищные фото с открытия моста.

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Мост имеет ломаную форму, изгибы. Это нестандартное решение. Длина мостового перехода – почти 212 метров, построен из бетона и стекла. Покрытие – из гусасфальта. Вес металлоконструкций составляет 460 тонн.

Также осуществили реконструкцию парка "Крещатый", что возле Арки Дружбы народов: обустроили новые тротуары, скамейки, урны для мусора, частично заменили фонари. Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 млн грн. Укрепление склонов - почти 55 млн грн. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривень.

После завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются представить через неделю, в историческом центре столицы появится новый крупный туристический маршрут - от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

Как сообщал УНИАН, на прочность стекло мэр Киева Виталий Кличко испытал вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.