В правительстве должны осудить наглое поведение чиновника, который препятствовал журналисту - НСЖУ

Журналист канала «1+1» Владимир Тимофийчук обратился в Национальную полицию с заявлением относительно препятствования профессиональной деятельности со стороны главного специалиста Секретариата Кабинета Министров Украины Игоря Конопацкого.

Также телеканал «1+1» направил Премьер-Министру Украины Владимиру Гройсману официальное письмо с требованием провести служебное расследование относительно действий работника Кабмина, который набросился на журналиста, устраивая потасовку, и сорвал съемку в помещении Правительства. В Национальном союзе журналистов Украины также осуждают поведение чиновника, который нагло препятствовал работнику СМИ.

Инцидент с препятствованием профессиональной деятельности произошел 15 мая после заседания Кабинета Министров: журналист Владимир Тимофийчук хотел взять комментарий у Министра юстиции Украины Павла Петренко, однако на него набросился главный специалист Секретариата Кабинета Министров Игорь Конопацкий. Чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, в результате сорвал съемку. Вызывающее и неадекватное поведение работника Секретариата Кабмина было снято на видео.

Действия чиновника работники телеканала «1+1» расценивают как целенаправленные по отношению к телеканалу: «Конопацкий И. М. видел в руках журналиста микрофон телеканала «1+1» и свои противоправные действия применил только к нему. Всем остальным представителям украинских СМИ препятствий никто не создавал», - говорится в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману за подписью шеф-редактора управления журналистских проектов телеканала «1+1» Александра Дубинского. Также в обращении выдвигается требование «...дать соответствующую оценку действиям Конопацкого Игоря Михайловича».

По мнению медиа-юриста, секретаря Национального союза журналистов Валерия Макеева, бесспорным является факт, что Игорь Конопацкий сознательно и намеренно осуществляет действия по препятствованию законной профессиональной деятельности журналиста.

«Есть редакционное задание журналиста, основания пребывания журналиста на мероприятии, аккредитация. Журналист четко сообщает нападающего о намерениях и основания своих действий. Однако Игорь Конопацкий действует цинично и вызывающе, демонстрирует свое неуважение к профессиональных действий журналиста. Присутствуют признаки преступления по ст.171 УКУ, соответственно, такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, - отмечает Валерий Макеев. - Также преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет».