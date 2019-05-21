Во Львове внезапно умер один из лидеров "революции на граните"

Маркиян Иващишин был одним из основателей художественного объединения "Дзига".

В Львове в возрасте 52 лет скончался известный общественный деятель, основатель художественного объединения "Дзига", а также один из руководителей "революции на граните" Маркиян Иващишин.

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Об этом на заседании сессии Львовского областного совета сообщил ее председатель Александр Ганущин.

Как сообщают львовские СМИ, Иващишин шел по улице Кубийовича во Львове как вдруг ему стало плохо и он упал на тротуар. По данным медиков, причиной смерти стал тромб, который оборвался.

Свои соболезнования в связи со смертью Иващишина уже выразили городской председатель Львова Андрей Садовый, а также лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Маркиян Иващишин родился в 1966 году во Львове и был активным членом известного в городе Студенческого братства. В 1990 году он вместе с Олесем Донием были проводниками студенческой "революции на граните" в Киеве. Кроме этого, он также был соучредителем художественного объединения "Дзига", депутатом Львовского областного и городского советов. В 2004 году вместе с Владиславом Каськивым стал одним из учредителей общественной инициативы "Пора".